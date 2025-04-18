В Оренбуржье суд обязал оформить право собственности на земли под кладбищами

В Оренбуржье суд удовлетворил требования прокуратуры Асекеевского района оформить права собственности на землю под кладбищами и провести кадастровый учет. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, на территории Красноогорского, Мочегаевского и Троицкого сельсоветов расположены кладбища. Но земельные участки под ними не включены в реестр муниципальной собственности. Кладбища не поставлены на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

Органы местного самоуправления не проводят мероприятия по содержанию кладбищ, так как у них нет оформленного права собственности на участки. Прокуратура контролирует ход исполнения судебных актов.

Руфия Кутляева