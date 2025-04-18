Семьям участников СВО из Прикамья расширят возможности получения земельных участков

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект, корректирующий законодательства в части предоставления бесплатных земельных участков участникам специальной военной операции (СВО), медикам и учителям. Об этом сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, при отсутствии у семей участников СВО регистрации на территории Пермского края, они могут рассчитывать на получение земли по месту пребывания в Прикамье.

Проект также дополняет перечень категорий граждан среди участников СВО, которые могут претендовать на бесплатное предоставление земельного участка. К ним предлагается отнести граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению боевых задач в ходе СВО. Кроме этого, законопроект расширяет список видов разрешенного использования земельных участков, полученных бесплатно медиками и работниками образования.

Законопроект будет рассмотрен на майском пленарном заседании краевого парламента.