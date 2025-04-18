«Больше всех среди российских атлетов потерял хоккеист Сергей Фёдоров»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как известные россияне лишались больших денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер команды по хоккею ЦСКА Сергей Федоров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Главный тренер команды по хоккею ЦСКА Сергей Федоров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Известных спортсменов, которые потеряли большие деньги, вложившись в бизнес, немало. К сожалению, наши соотечественники среди них тоже есть. Больше всех среди российских атлетов потерял известный хоккеист Сергей Фёдоров. Он лишился невероятной суммы в $60 млн. Более того, чтобы закрыть долги, он продавал недвижимость в США. Если называть вещи своими именами, то россиянина просто «кинули». Это сделал человек, который управлял финансами звездного нападающего НХЛ. Деньги тогда потерял не только Фёдоров, но ему в итоге пришлось продолжать карьеру в России почти в 40 лет. Сейчас он успешный тренер: долгое время работал с ЦСКА, входил в штаб сборной и теперь вряд ли доверит кровно заработанные каким бы то ни было управляющим.

Но подобные истории, несмотря на серьезный резонанс, учат далеко не всех. Уже после того, как отгремел скандал с Фёдоровым, удачно вложить деньги в бизнес решил один из лучших футбольных бомбардиров в России Александр Кержаков. Конечно, желающие помочь игроку нашлись быстро. Ему предложили инвестировать в нефтеперерабатывающий завод в Воронеже. История была перспективная, и Александр начал переводить деньги партнерам. Потом суды долго выясняли, как суммы от 100 млн руб. и больше могли отправляться без всяких соглашений, но итог печален — мошенники вытащили из Кержакова 330 млн руб. В 2011-м, когда начиналась история, это было больше $10 млн. Все суды потом Александр выиграл, но деньги вернуть так и не смог.

И это только самые громкие дела. Суммы поменьше потеряли десятки наших спортсменов, причем пострадали они не только от рук мошенников. Например, футболисты Андрей Аршавин и Владимир Быстров открыли ресторан в Санкт-Петербурге и прогорели. А когда первый начал продавать автомобили, дошВ

Владимир Осипов