На Дону продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании — 2025

В реализации летней оздоровительной компании примут участие около 1 тыс. организаций — загородные стационарные лагеря, школьные лагеря с дневным пребыванием, один палаточный лагерь, сообщили в пресс-службе донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В 2025 году регион закупит порядка 20 тыс. льготных путевок. Ими будут обеспечены дети-сироты, дети участников СВО, ребята из малоимущих семей. Все они бесплатно отдохнут в здравницах Ростовской области, а также Ставропольского и Краснодарского краев»,— сообщила министр общего и профессионального образования региона Тамара Шевченко.

Добавим, что всего в детские лагеря в текущем году отправятся более 120 тыс. юных дончан. На проведение оздоровительной кампании регион направит 1,75 млрд руб. Первые смены примут детей в июне.

Валентина Любашенко