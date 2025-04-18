В Ульяновской области вступил в силу приговор директору УК за смерть жильцов МКД

Ульяновский областной суд согласился с выводами райсуда и оставил без изменения приговор, вынесенный директору управляющей компании ЖКХ Ильдару Фатхуллову, признанному виновным в гибели двух жильцов обслуживаемого многоквартирного дома (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Трагедия случилась в ночь с 14 на 15 декабря 2023 года. В двух квартирах МКД на ул. Пионерской в Цильне были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины, которые, как было установлено, погибли от отравления угарным газом. Еще трое жильцов получили тяжелое отравление, но выжили, четверо получили отравление угарным газом, оцененное как легкий вред здоровью.

Экспертное обследование показало, что в вентканале одной из квартир не было тяги — он был завален строительным мусором. Также было выявлено, что в 2020 году после капремонта кровли и дымвентканалов из-за отсутствия доступа в две квартиры никто в них вентканалы на наличие тяги не проверял (их положено проверять не реже двух раз в год и ремонтных работ). Следствие выяснило, что директор УК «ЦильнаДом», на обслуживании которой находился МКД, «на протяжении четырех лет получал уведомления от проверяющей организации о невозможности получения доступа в несколько квартир дома для проверки вентканалов», но «игнорировал эти сообщения».

Ильдар Фатхуллов во время следствия признал свою вину, но затем от этого отказался, заявив, что виновны сами жильцы, которые действовали неграмотно, используя газовое оборудование. Ульяновский районный суд согласился с доводами обвинения и приговорил Ильдара Фатхуллова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат Ильдара Фатхуллова, вице-президент палаты адвокатов Самарской области Дмитрий Тараборин настаивал на невиновности своего подзащитного и направил в облсуд апелляционную жалобу. Апелляционное представления направила и прокуратура Ульяновской области, настаивавшая на более жестком наказании — шесть лет лишения свободы. Облсуд не принял доводы ни одной из сторон и оставил приговор без изменения.

Дмитрий Тараборин заявил, что приговор и решение облсуда будут обжалованы в кассационной инстанции.

В облпрокуратура «Ъ-Волга» сказали, что после поступления определения апелляционной инстанции будет рассмотрен вопрос о возможности внесения кассационного представления.

Случаи гибели людей из-за неисправных вентканалов были в регионе и ранее. В январе 2021 года от отравления угарным газом погибли мужчина и женщина в райцентре Кузоватово. В июне 2017 года по этой же причине скончался один из жильцов МКД в Ленинском районе Ульяновска. В феврале 2015 года в селе Елшанка Ульяновского района от отравления угарным газом скончались шесть человек, в том числе двое детей. Во всех этих случаях решениями судов виновными признаны руководители управляющих компаний.

Сергей Титов, Ульяновск