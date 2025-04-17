В Ижевске отменен концерт Лолиты Милявской после требований общественников

В Ижевске отменили сольный концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 21 апреля. После исчезновения анонса мероприятия со всех площадок по продаже билетов, в ДК «Аксион» подтвердили информацию изданию «Абзац». «Да, концерт отменен. Его не переносили на другую дату или другую площадку»,— уточнили в кассе. О причинах не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что против выступления исполнительницы с начала января регулярно выступало региональное отделение «Русской общины». Общественники ссылались на ее участие в «голой вечеринке» во время проведения спецоперации и резкие высказывания. Их позицию поддержал «Совет отцов Удмуртии». Лолита Милявская в свою очередь выражала недовольство действиями организации и призывала их заняться «более конструктивными делами, такими как помощь детям и животным».

На резонанс отреагировало министерство культуры Удмуртии. В феврале его представитель сообщил, что ведомство не может запретить проведение концерта, поскольку ДК «Аксион» не является госучреждением. В министерстве напомнили, что в стране запрещена цензура в соответствии с Конституцией РФ (ст. 29).

Помимо Ижевска, концерты Лолиты Милявской отменили в Перми, Казани, Костроме и Ульяновске. В последнем городе представитель площадки, где должно было состояться мероприятие, пояснил «Ъ-Волга», что решение об отмене принял организатор концертного тура. Это связывали с экономической нецелесообразностью.