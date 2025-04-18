Итоги Всероссийского жилищного конгресса-2025 в Сириусе

Конгресс прошел 7–11 апреля и собрал 8090 участников — профессионалов рынка недвижимости из 207 городов и 13 зарубежных стран. Мероприятие состоялось при официальной поддержке Минстроя России на территории одного из крупнейших конгрессно-выставочных центров России — в Университете «Сириус».

Форум объединил крупнейших игроков рынка недвижимости: руководителей федеральных и региональных органов государственной власти, глав крупнейших девелоперских компаний, агентств недвижимости, банков, классифайдов, IT-компаний, а также маркетологов, страховщиков, консалтеров, оценщиков, юристов и ипотечных брокеров. Около трети участников — представители девелоперских организаций. Доля инвестиционных компаний увеличилась почти в два раза. Примерно 40% участников посетили Конгресс впервые.

Лейтмотивом масштабного форума стало будущее. Будущее девелоперского, риэлторского бизнесов, ипотечных продуктов и инвестиций стало центральным предметом обсуждения. Участники отметили актуальность рассматриваемых на мероприятии тем и новые форматы секций: бизнес-завтрак, стратегическая сессия, фестиваль кейсов, кофе со звездами, разнообразные интерактивы.

На Пленарном заседании «Будущее рынка недвижимости: через тернии к инновациям» прозвучали доклады представителей власти и девелоперского бизнеса, среди которых — заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, депутаты Государственной думы РФ Светлана Разворотнева и Александр Якубовский, генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев, член правления Capital Group Петр Исаев, руководители других крупнейших девелоперских компаний России. Состоялась ставшая уже традиционной встреча Никиты Стасишина с главами ведущих организаций-застройщиков России.

В общей сложности прошло 358 мероприятий разного формата на 24 тематических линиях. Были затронуты самые злободневные вопросы текущего дня: особенности работы на ипотечном рынке в условиях высокой ключевой ставки и отмены льготной ипотеки, безопасность сделок, инвестиции, обучение и развитие квалификаций персонала на рынке недвижимости. На Конгрессе работала выставка более чем на 100 экспонентов.

В программу впервые была включена тематическая линия FUTURE, на мероприятиях которой обсуждали вопросы работы на рынке недвижимости будущего. Состоялись лекции нейрофизиолога Александра Каплана, писателя-фантаста Вадима Панова, футуролога Данилы Медведева, бизнес-тренера Владимира Димитриадиса и многих других известных персон.

Большое количество участников собрали многочисленные клубы Конгресса. Впервые были проведены Networking Club, Клуб успешных риэлторов, Digital club, Клуб зарубежной недвижимости и Клуб хоумстейджеров, а также — Клуб маркетологов и Земельный клуб, которые вызвали живой интерес среди участников.

На мероприятиях Конгресса выступили 827 лучших спикеров из самых разных сфер бизнеса. Хедлайнером стала ведущий международный тренер по голосу и речи Седа Каспарова. Специальными гостями были руководитель агентства «Взрывной и Классический PR» Роман Масленников и основатель федеральной консалтинговой компании Glebova Global Наталья Глебова.

В завершающий день работы Конгресса состоялись 13 бизнес-туров, участники которых смогли ознакомиться с работой крупнейших агентств недвижимости и застройщиков, посетили интересные места и нашли новых партнеров.

Также в рамках Конгресса наградили финалистов Национальной премии «Эксперт рынка недвижимости»: лауреаты премии получили дипломы и памятные знаки.

Насыщенная деловая программа Конгресса отлично дополнилась ежедневными культурно-развлекательными и спортивными мероприятиями. Участники смогли принять участие в традиционном шествии делегаций — Жилищном параде, попробовать свои силы в Весеннем забеге и заплыве, посетить горнолыжный, рыболовный, шахматный, банный и чайный клубы.

Завершающим аккордом Конгресса стала грандиозная вечеринка Grand Party c участием популярной российской группы Иванушки International.

Актуальность затрагиваемых на мероприятии тем и значимость Конгресса для профессионального сообщества отметили его участники. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, Конгресс стал объединяющей площадкой для представителей органов власти и руководителей девелоперских компаний России. «На мероприятии удалось обсудить ключевые вопросы работы отрасли и выработать совместные решения, которые будут способствовать развитию строительного рынка России»,— заявил Никита Стасишин.

По мнению заместителя председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, на Конгрессе удалось рассмотреть пути решения самых насущных вопросов строительной отрасли, в частности — особенности работы девелоперов в условиях высокой ключевой ставки и безопасности сделок на первичном рынке жилья.

Как заявила вице-президент, начальник управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Ирина Качурина, сегодня, в условиях высокой стоимости кредитных продуктов, обсуждаемые на Конгрессе вопросы позволили сблизить позиции всех участников рынка.

По мнению генерального директора ГК «КОРТРОС» Станислава Киселева, Конгресс позволил обменяться мнениями о самых актуальных проблемах отрасли, в частности — ЖКХ и реализации механизмов комплексного развития территорий. «Уровень нагрузки на девелоперов в проектах КРТ увеличивается. И сегодня очень важно обсудить решение этого вопроса совместно с представителями отраслевых органов власти»,— отметил Станислав Киселев.

По словам члена Правления Capital Group Петра Исаева, благодаря Конгрессу участники рынка смогли в экспертной атмосфере обсудить настоящее и будущее российского рынка девелопмента. «Важно, что в рамках Конгресса мы можем озвучивать текущие вызовы и предложения в формате живого диалога. Участники пленарной сессии сошлись во мнении, что рынок ожидает непростое второе полугодие, возможно, и начало следующего года. Поэтому сейчас нельзя опускать руки, отрасли необходимо консолидироваться и продолжать работать»,— заявил Петр Исаев.

Спонсорами Всероссийского жилищного конгресса стали крупнейшие девелоперы и банки страны: ВТБ, Capital Group, Сбер, MR Group, A101 и многие другие. Работу мероприятия освещали крупнейшие федеральные СМИ: стратегический информационный партнер Конгресса РБК, а также «Коммерсантъ», Российская газета, РИА «Новости», «Интерфакс», Forbes, ТАСС и другие.

Уже этой осенью ведущие представители органов государственной власти, руководители крупнейших девелоперских компаний, агентств недвижимости, банков и классифайдов соберутся вновь — на Московском Международном жилищном конгрессе. Он пройдет 13–17 октября в Центре международной торговли и соберет порядка 10 000 участников. Регистрация на мероприятие уже открыта на официальном сайте форума.

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