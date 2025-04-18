Университетский переулок в Ростове могут сделать односторонним

В Ростове-на-Дону планируют изменить схему движения по Университетскому переулку. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на замглавы города по транспорту Дмитрия Симкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение по Университетскому переулку еще не принято, вопрос находится на обсуждении. По предварительным данным, проехать от Малюгиной до Лермонтовской по Университетскому в южном направлении можно будет только в одну сторону.

Также известно, что с 26 апреля односторонним станет переулок Неклиновский: на восточном участке — с севера на юг, на западном — с юга на север.

Мария Хоперская