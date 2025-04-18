Нижегородские власти предупредили об угрозе лесных пожаров

Минлесхоз Нижегородской области в связи с теплой погодой предупредил о повышенной угрозе возникновения лесных пожаров. Там напомнили, что с 11 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим: в лесах запрещено разводить костры, проводить сельскохозяйственные палы, сжигать мусор. При наступлении IV–V класса пожарной опасности посещение лесов запретят.

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Нарушение особого противопожарного режима грозит штрафами для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц – до 90 тыс. руб., для юрлиц – до 1 млн руб., подчеркнули в министерстве. За уничтожение леса, в том числе из-за неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность.

Министр Роман Воробьев отметил, что в 2024 году из-за неосторожного обращения с огнем произошло три десятка возгораний или 70% от общего числа. «Основные очаги возникали в труднодоступных, болотистых зонах, где граждане собирали ягоды и грибы. Огонь в лесу распространяется стремительно, а на восстановление выгоревших территорий потребуются годы», — подчеркнул господин Воробьев.

Владимир Зубарев