Из россиян, установивших самозапреты на кредиты, 3% составили жители Кубани

Из россиян, установивших самозапрет на получение кредитов в первый месяц запуска этого защитного механизма, 3% составили жители Краснодарского края. Об этом сообщает Центробанк РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Больше всего этой возможностью воспользовались жители Москвы и Московской области — они обеспечили 19% в этой статистике. Доля жителей Санкт-Петербурга — 5%.

Трехпроцентную долю наравне с Кубанью показали также Ростовская, Свердловская области и Башкортостан.

Всего этой возможностью за первый месяц действия механизма самозапрета воспользовались 8,1 млн россиян. При этом 92% из них выбрали полный запрет. Более 70% из установивших самозапрет это люди старше 40 лет.

1 марта в России был запущен новый механизм борьбы с мошенничеством, дающий возможность гражданину установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним банками и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа). В случае обращения за кредитом лицом, установившим для себя такой запрет, финансовая организация может отказать в его выдаче. Такой же результат будет, если третье лицо попытается оформить кредит, например, онлайн, как часто делают злоумышленники, используя персональную информацию жертвы.

Михаил Волкодав