Суд обязал организовать автобусные маршруты между поселками Мишкинского округа

В Курганской области прокуратура выявила нарушения в организации транспортного сообщения между населенными пунктами Мишкинского округа. По решению суда администрация муниципалитета должна организовать регулярное автобусное сообщение по шести маршрутам, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В ходе проверки прокуратура Мишинского района установила, что администрация не обеспечила регулярные пассажирские перевозки по ряду маршрутов, включая направления из окружного центра Мишкино в Кирово, Кирзавод, Купай, Новые пески, Шаламово и Коровье.

В связи с этим надзорное ведомство направило иск в суд, требуя обязать администрацию организовать автобусное сообщение для местных жителей. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Прокуратура Мишкинского района будет контролировать исполнение судебного решения.