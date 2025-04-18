Жителя Удмуртии госпитализировали после отравления антифризом

В Воткинске 47-летнего местного жителя госпитализировали с отравлением, предположительно, этиленгликолем, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам пострадавшего, несколько дней назад он вместе с товарищем выпил антифриз. На следующий день его товарищ скончался, а сам он обратился в районную больницу с жалобами на отсутствие мочеиспускания. В токсикологическом отделении ГКБ №6 мужчине поставили диагноз почечная недостаточность. Он был экстренно направлен на гемодиализ.