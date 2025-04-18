ВСУ потеряли 75 тысяч солдат с начала боевых действий в Курской области

С начала боевых действий на курском направлении вооруженные силы Украины лишились порядка 75 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в общий состав потерь Украины в Курской области вошли 2 740 автомобилей, 2 278 боевых бронированных машин, 619 артиллерийских орудий, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 125 станций РЭБ, 57 пусковых установок РСЗО, 57 единиц инженерной и другой техники, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 12 РЛС ПВО, десять транспортно-заряжающих машин, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

За сутки ВСУ потеряли 225 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре миномета, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которого поразили формирования танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области.

Сутками ранее Украина лишилась до 165 военнослужащих на курском направлении.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова