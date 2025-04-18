Путин обновил правила ношения военной формы для армии и спецслужб

Президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила ношения военной формы для военнослужащих вооруженных сил и сотрудников силовых ведомств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В указе появились новые элементы знаков различия. Так, для офицеров, прапорщиков и курсантов, включая высшее руководство ФСБ и Главного управления спецпрограмм президента, добавлены нашивки и шитье. Военнослужащие ФСО получили васильковые канты на фуражки и погоны. Изменения также коснулись полевой формы. Для сотрудников СВР и ФСБ разработаны новые летние и зимние комплекты экипировки. В них входят камуфляжные куртки, утепленные шапки, защитное белье, специальные носки и обувь для разных погодных условий.

Также уточнены правила ношения формы для женщин-военнослужащих, включая тех, кто служит в морских подразделениях и обучается в учебных заведениях ФСБ. Обновлена морская форма, в частности погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ (а именно береговой охраны пограничной службы) на флоте.

Новые правила вступили в силу сразу после публикации документа. Их реализация должна будет проводиться за счет бюджетов силовых ведомств.

Дмитрий Сотак