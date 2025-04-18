С новокузнецкого подрядчика «Сервис плюс» взыскивают 360 млн рублей

Новосибирский арбитраж удовлетворил иск ООО «Сибирская горнодобывающая компания» (СибГДК) к новокузнецкому ООО «Сервис плюс» и взыскал с ответчика 359,6 млн руб., включая 285,6 млн руб. задолженности по договору подряда и 74 млн руб. договорной неустойки, начиная со 2 апреля 2025 года. Первоначально СибГДК направила иск в январе на 314,6 млн руб., затем отозвала его, и подала новый в марте на 15,1 млн руб. При этом уточнила свои требования и увеличила их.

Обе компании оказывают горно-транспортные и горнодобывающие услуги в угледобыче на юге Кузбасса. СибГДК зарегистрирована в Новосибирске, но ее офис располагается в Новокузнецке, а учредитель Александр Манухин является кузбасским предпринимателем. Учредителями ООО «Сервис плюс» выступают Юрий Доманский (90%) и московское АО «Нирвана» (10%).

Игорь Лавренков, Кемерово