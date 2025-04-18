Решение суда по делу убитого дочерями Хачатуряна назначили на 21 апреля

Бутырский суд Москвы 21 апреля огласит приговор убитому в Москве в 2018 году Михаилу Хачатуряну, которого посмертно обвиняют в насилии над дочерями. Об этом сообщил адвокат Алексей Паршин, который представляет интересы одной из пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

Оглашение состоится в 12:00. Дело самих сестер Хачатурян еще не закрыто, сказал «РИА Новости» господин Паршин.

В апреле прокуратура попросила суд признать вину Михаила Хачатуряна доказанной. По версии обвинения, убитый четыре года издевался над Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян, а также не позволял им общаться с матерью. Ему посмертно вменяется в вину причинение тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие. Родственники покойного настаивают на оправдании Хачатуряна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Насилие признается посмертно».