Литва модернизирует Сувалкский коридор для защиты от России

Литва планирует модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор — участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. Об этом сообщил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

Как отмечает Politico, Сувалкский коридор считается одной из наиболее уязвимых точек НАТО и служит жизненно важным сухопутным коридором, связывающим страны Балтии с остальной частью Североатлантического альянса. Сейчас у Литвы есть два маршрута через этот коридор, один из которых — военный (из литовского Каунаса в польскую Варшаву).

В координации с Польшей Литва планирует модернизовать вторую дорогу Вильнюс—Августов, чтобы ее можно было использовать для гражданских и военных нужд, в том числе на случай эвакуации или перемещения войск. «Это всего лишь еще один вариант улучшения логистики на случай необходимости»,— сказал Томас Годляускас в интервью Politico.

План Литвы и Польши стал следствием стремления Европы инвестировать в инфраструктуру двойного назначения, чтобы при необходимости использовать ее для военных целей. По оценкам Евросоюза, объединению потребуется не менее €70 млрд на срочную адаптацию железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных маршрутов под эти цели. Подобную модернизацию уже проводят Испания, Бельгия, Словакия.

Лусине Баласян