Украина ввела санкции против Цискаридзе, Джигурды, Shaman и других артистов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Среди них — Николай Цискаридзе, Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, Юрий Куклачев, Никита Джигурда, Ярослав Дронов (Shaman), Оскар Кучера и другие известные россияне.

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Санкции вводятся на 10 лет. Они подразумевают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, а также лишение всех украинских государственных наград.

11 апреля украинский лидер ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц. В список попали российские журналисты, в том числе военкоры.

Анастасия Домбицкая