В Ульяновске отопительный сезон закончится в понедельник

Отопительный сезон в Ульяновске завершится в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На понедельник запланирована остановка подачи отопления в жилой фонд от ТЭЦ, городских и ведомственных котельных»,— говорится в сообщении.

По информации чиновников, с 15 апреля в Ульяновске установилась среднесуточная температура наружного воздуха выше +8 °C. По прогнозам синоптиков, в следующие дни потепление в городе продолжится.

При этом социальные учреждения в Ульяновске могут продолжать отапливаться по заявкам руководителей. Однако на сегодняшний день такие обращения к энергетикам не поступали.

Георгий Портнов