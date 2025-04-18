ВТБ назвал ключевые правила эффективного взаимодействия с нейросетями

Эксперты ВТБ назвали три главных условия эффективной работы с нейросетями. Среди них — осознанное отношение к выдаваемым искусственным интеллектом ответам, опора на человеческую экспертизу и грамотная формулировка запросов. Эти принципы помогают получать от ИИ точные и полезные результаты — как в работе, так и в повседневной жизни.

Несмотря на все большее распространение нейросетей, многие пользователи совершают одни и те же ошибки — либо переоценивают возможности ИИ, либо используют его «вслепую». В результате ожидания не совпадают с реальностью, а полученные ответы могут вводить в заблуждение.

«Главная ошибка — слепо доверять нейросети только потому, что она формулирует ответы красиво и уверенно. Искусственный интеллект не является экспертом или судьей. Это всего лишь инструмент, и обращаться с ним стоит осознанно. Модели ИИ обучаются на огромных массивах данных, включая открытые источники — и это одновременно их сила и слабость. Например, если речь идет о математике или критически важных расчетах — ответ лучше перепроверить. По сути, большие языковые модели для пользователя — это продвинутый поисковик, который быстро извлекает нужную информацию, но не гарантирует ее абсолютную точность», — поясняет Алексей Пустынников, Team Lead DS департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

Несмотря на простоту взаимодействия с нейросетями, важно помнить: искусственный интеллект не заменяет профессиональную экспертизу. Особенно осторожно следует относиться к рекомендациям в вопросах, связанных со здоровьем и безопасностью, обращает внимание Антон Исправников, начальник управления моделирования розничного блока ВТБ.

«Генеративные модели кажутся понятными и уверенными — они действительно формулируют ответы на обычном, понятном языке. Если спросить у нейросети, какое лекарство принять при боли в животе, она выдаст варианты — и может даже назвать конкретные препараты. Но в реальности такой совет может навредить: нейросеть не обладает полной информацией о конкретном человеке, его состоянии или истории болезни. Искусственный интеллект в подобных случаях — не источник истины, а скорее ориентир. Он может дать общее представление о теме, но не заменяет профессионального диагноза или консультации с врачом», — говорит Антон Исправников.

Чтобы получить от нейросети действительно полезный результат, важно знать: искусственный интеллект не читает мысли, но хорошо понимает четкие инструкции. Эффективный запрос — также называемый промптом — включает несколько ключевых элементов: цель (зачем вы обращаетесь к ИИ), задачу (что конкретно нужно сделать), контекст (какие исходные данные стоит учесть), спецификации (стиль, тон, язык, объем) и ожидаемый результат (что именно вы хотите получить на выходе — текст, список, письмо, сценарий и т.д.). Чем подробнее и понятнее сформулирован запрос, тем выше шанс получить точный и осмысленный ответ.

«Представьте, что вы задаете вопрос не нейросети, а живому человеку. Насколько он понятен, логичен, содержит ли все необходимое для точного ответа? В общении с ИИ действует та же логика. Важно быть последовательным, формулировать запросы четко и всегда перепроверять значимую информацию. Искусственный интеллект — это помощник и партнер, но не замена человеческому мышлению. Его сила в том, что он помогает нам учиться, развиваться и эффективнее решать задачи», — подчеркивает Антон Исправников.

По словам экспертов, освоение нейросетей начинается с простого опыта — первого запроса, картинки или диалога. Чтобы искусственный интеллект стал понятным и полезным инструментом, достаточно начать с выражения любопытства и интереса.

«Главный совет тем, кто никогда не соприкасался с нейросетевыми технологиями — не бояться начинать. Попробуйте пообщаться с чат-ботом в свое удовольствие, создать картинку по описанию, улучшить стиль текста или сократите длинную статью из интернета. Чем чаще вы экспериментируете, тем быстрее поймете, как это работает. В дальнейшем можно изучить общедоступные курсы, которые научат эффективному составлению запросов к генеративным нейросетям — промпт-инжинирингу. Главное — помнить об информационной безопасности: не стоит загружать в нейросети конфиденциальные данные», — заключает Алексей Пустынников.

Эксперты ВТБ убеждены: искусственный интеллект перестал быть экзотикой — он становится таким же рабочим инструментом, как браузер или электронная почта. Он уже решает сотни задач, которые еще недавно отнимали много времени или требовали участия специалистов. Причем речь не о сложных ИТ-процессах, а о самых обычных вещах — от подготовки презентации и генерации идей для поста в соцсетях до объяснения ребенку домашнего задания по английскому языку или подбора рецепта из имеющихся продуктов.

«Нейросети уверенно справляются со всем, что связано с текстами, изображениями и анализом типовых данных. Сегодня искусственный интеллект помогает переводить и сокращать тексты, писать описания и резюме, придумывать названия, находить информацию, сортировать данные и даже поддерживать обучение. Все, что раньше считалось рутиной или требовало ручной работы, — теперь можно делать быстрее и проще с помощью ИИ», — отмечает Евгений Ворсин, руководитель проекта управления моделирования партнерств и ИТ-процессов ВТБ.

Уже сегодня ИИ способен упростить работу и открыть новые подходы к привычным задачам. Главное — использовать его осознанно и с пониманием своих целей, сходятся во мнении эксперты ВТБ.

Тема практического применения ИИ и анализа данных стала одной из ключевых на конференции Data Fusion, прошедшей в Москве 16–17 апреля. В рамках более 70 деловых сессий эксперты из разных отраслей обсудили новые подходы, решения и технологии, позволяющие использовать искусственный интеллект с максимальной пользой — в бизнесе, науке и повседневной жизни.