В Ставрополе увековечили память погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина

Память военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, погибшего в зоне специальной военной операции в апреле 2024 года, увековечили мемориальной доской на здании филологического факультета Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Гранитная плита с портретом журналиста содержит упоминание о его мужестве и подвиге. На церемонию открытия пришли родственники погибшего, преподаватели университета, студенты и коллеги-журналисты.

Семен Еремин, выпускник СКФУ по специальностям «журналистика» и «юриспруденция», работал в ведущих российских СМИ. С 2017 года он трудился специальным корреспондентом МИЦ «Известия». После начала СВО репортер отправился в зону боевых действий, откуда готовил материалы.

19 апреля 2024 года 42-летний журналист погиб при атаке беспилотника. Посмертно Семен Еремин был удостоен ордена Мужества.

Николай Аксенов