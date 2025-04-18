В Татарстане поддержали упразднение двух населенных пунктов Альметьевского района

Госсовет Татарстана на заседании поддержал предложение об упразднении двух сельских населенных пунктов в Альметьевском районе.

С докладом выступила заместитель главы Альметьевского района Роза Афлятунова на заседании в Госсовете Татарстана.

«Был проведен анализ всех населенных пунктов Альметьевского района на предмет их функционирования и развития. Два населенных пункта фактически не функционируют и не имеют перспектив развития», — отметила она.

Речь идет о Бутинском лесничестве и поселке Хазовка.

Дарья Сайфиева