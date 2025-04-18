В Татарстане директора фирмы подозревают в уклонении от налогов на 25 млн рублей

В Татарстане начато расследование уголовного дела против директора ООО «Ирбис-Строй», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 25 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане расследуют уклонение директора фирмы от налогов на 25 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане расследуют уклонение директора фирмы от налогов на 25 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год руководитель ООО «Ирбис-Строй» намеренно искажал данные в налоговой отчетности, используя для прикрытия 12 подконтрольных фирм-однодневок.

Благодаря работе следователей СК России по Республике Татарстан, сотрудников экономической безопасности МВД и налоговой службы удалось выявить схему уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль. Общая сумма недоплаченных налогов превысила 25 млн руб.

Артём Дергунов