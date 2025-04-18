Треть алкомаркетов закрылась из-за «сухого закона» в Вологодской области

С 1 марта в Вологодской области действуют новые правила продажи алкогольной продукции. Алкомаркеты открыты с 12:00 до 14:00 по будням. За это время из 610 торговых точек закрылось 220, сообщил глава региона Георгий Филимонов. Из них — 114 федеральных и 76 региональных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Глобальная цель — кратное сокращение алкоголя на рынке»,— написал губернатор Вологодской области в Telegram-канале по итогам рабочего совещания. Он напомнил, что данная мера направлена не на закрытие магазинов, а на создание новых точек общественного питания.

По словам господина Филимонова, важно перенаправить силы и средства из «наливаек» в рестораны и кафе в регионе, а также улучшить уровень сферы услуг. Это, убежден губернатор, позволит развить и туристическую привлекательность Вологодской области.

Как выяснил «Ъ», более чем за месяц действия закона на территории Вологодской области возник черный рынок алкоголя. Обойти нововведенные правила оказалось просто, рассказали местные жители.

Подробности — в материале «Ъ» «Полусухой полузакон».