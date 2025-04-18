С начала года судебные приставы Ставрополья взыскали 175 млн рублей алиментов

Судебные приставы Ставропольского края с начала 2025 года взыскали с должников 175 млн руб. алиментов. В первом квартале в подразделениях ФССП региона на исполнении находилось свыше 11 тыс. производств о взыскании средств на содержание детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время специалисты работают с 8691 производством в отношении родителей, уклоняющихся от выплат. Абсолютное большинство неплательщиков составляют мужчины, тогда как женщины фигурируют лишь в 16 случаях.

«Эффективной мерой воздействия стало ограничение права управления транспортными средствами. Почти 3 тыс. должников региона утратили возможность садиться за руль, что позволило взыскать более 16 млн рублей»,- следует из сообщения.

Запрет на выезд за пределы страны, введенный для почти 6 тыс. неплательщиков, позволил взыскать алиментов примерно на 1,5 млн руб.

За первый квартал 2025 года к административной ответственности за неуплату алиментов привлекли 352 человека. В отношении 108 злостных неплательщиков возбудили уголовные дела по статье 157 УК РФ.