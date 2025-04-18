Юань упал ниже 11 руб. впервые с лета 2024 года

В 11:20 мск курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 руб./CNY. Китайская валюта опускалась до 11,96 руб. В 11:40 юань начал расти. Сейчас, по состоянию на 13:53 мск, он торгуется на отметке 11,16 руб./CNY.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

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Юань упал до такого уровня впервые с июня 2024 года. Сейчас доллар на внебиржевом рынке Forex стоит 82,17 руб., евро — 92,25 руб. Поддержку российской валюте оказывает восстановление цен на нефть на мировом рынке и надежды на дальнейшее улучшение геополитического фона.

Подробнее — в прогнозе курса доллара на 17–18 апреля.