На Ставрополье для устранения летнего дефицита воды будут использовать 54 машины

Проблему дефицита воды в округах Ставрополья этим летом будут решать с помощью водовозов. На балансе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» для этих целей числится 54 специализированных автомобиля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Нехватка воды обусловлена не только изношенностью сетей, но и интенсивным потреблением ресурса. Министерство ЖКХ проводит масштабную модернизацию систем водоснабжения, однако временно основным способом решения проблемы остается доставка воды автотранспортом»,— говорится в сообщении.

Часть водовозов была приобретена в 2024 году. Эти машины используются в Шпаковском, Кировском, Ипатовском, Петровском, Кочубеевском и Предгорном округах. С начала 2025 года автопарк пополнили четыре новые автоцистерны. Их передали подразделениям «Ставрополькрайводоканала», обслуживающим Апанасенковский, Благодарненский, Грачевский, Ипатовский, Минераловодский, Туркменский и Шпаковский округа.

Николай Аксенов