Иран надеется на участие России в соглашении по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран надеется на участие Москвы в любом возможном соглашении по иранской ядерной программе. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова помогать ходу переговоров по этому вопросу, чтобы итоговая сделка учитывала интересы Исламской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Завтра (на переговорах с США в Риме.—''Ъ'') мы очень серьезно, с полной волей будем принимать участие в переговорах для поиска решений вокруг иранской мирной ядерной программы. Те запросы, которые будут нереалистичными, лишь снизят возможность договориться. Непрямые переговоры не являются чем-либо сложным или удивительным. Достичь договоренностей возможно»,— сказал Аббас Арагчи на пресс-конференции с Сергеем Лавровым.

Вскоре после начала его второго президентского срока Дональд Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по новой ядерной сделке. В марте и апреле иранские чиновники несколько раз консультировались по этому вопросу с представителями России и Китая. Первая за несколько лет встреча делегаций США и Ирана прошла 12 апреля в Омане. Аббас Арагчи прибыл в Москву в том числе для того, чтобы проинформировать российскую сторону о ходе переговоров с США.

Вскоре после начала его второго президентского срока Дональд Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по новой ядерной сделке. В марте и апреле иранские чиновники несколько раз консультировались по этому вопросу с представителями России и Китая. Первая за несколько лет встреча делегаций США и Ирана прошла 12 апреля в Омане. Аббас Арагчи прибыл в Москву в том числе для того, чтобы проинформировать российскую сторону о ходе переговоров с США.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».

Лусине Баласян