Иран надеется на участие России в соглашении по ядерной программе
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран надеется на участие Москвы в любом возможном соглашении по иранской ядерной программе. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова помогать ходу переговоров по этому вопросу, чтобы итоговая сделка учитывала интересы Исламской Республики.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Завтра (на переговорах с США в Риме.—''Ъ'') мы очень серьезно, с полной волей будем принимать участие в переговорах для поиска решений вокруг иранской мирной ядерной программы. Те запросы, которые будут нереалистичными, лишь снизят возможность договориться. Непрямые переговоры не являются чем-либо сложным или удивительным. Достичь договоренностей возможно»,— сказал Аббас Арагчи на пресс-конференции с Сергеем Лавровым.
Вскоре после начала его второго президентского срока Дональд Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по новой ядерной сделке. В марте и апреле иранские чиновники несколько раз консультировались по этому вопросу с представителями России и Китая. Первая за несколько лет встреча делегаций США и Ирана прошла 12 апреля в Омане. Аббас Арагчи прибыл в Москву в том числе для того, чтобы проинформировать российскую сторону о ходе переговоров с США.
Вскоре после начала его второго президентского срока Дональд Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по новой ядерной сделке. В марте и апреле иранские чиновники несколько раз консультировались по этому вопросу с представителями России и Китая. Первая за несколько лет встреча делегаций США и Ирана прошла 12 апреля в Омане. Аббас Арагчи прибыл в Москву в том числе для того, чтобы проинформировать российскую сторону о ходе переговоров с США.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».