Уголовное дело экс-главы первоуральского «Водоканала» вернули в городской суд

В городской суд Первоуральска (Свердловская область) вернули уголовное дело бывшего директора ППМУП «Водоканал» Артура Гузаирова, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Гузаиров

Фото: Прокуратура Свердловской области Артур Гузаиров

Фото: Прокуратура Свердловской области

20 февраля в городском суде должны были огласить приговор, но суд вернул в прокуратуру уголовное дело для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Однако прокурор обжаловал постановление — Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию.

Напомним, Артура Гузаирова обвиняют по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия). Обвинение просило для него наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, занимая должность директора «Водоканала» в Первоуральске с ноября 2021 года, он принял в эксплуатацию станцию очистки воды Верхне-Шайтанского водохранилища, а затем допустил ненадлежащую очистку воды, которая поступала к потребителям. Он же, согласно версии обвинения, не организовал проведение технического обследования Нижнесергинского трубопровода. Из-за этого с 1 по 6 декабря 2023 года в городе отсутствовала холодная вода. Кроме того, обвинение считает, что Гузаиров не организовал техобследование и ремонт сетей водоотведения, из-за чего подвалы в 24 домах подтопило. Также он превысил свои должностные полномочия и сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу.

Ирина Пичурина