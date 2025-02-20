Суд вернул в прокуратуру дело экс-директора первоуральского «Водоканала»

Городской суд Первоуральска (Свердловская область) вернул прокурору уголовное дело ППМУП «Водоканал» Артура Гузаирова для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом, сообщили в Свердловском областном суде. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Как отметили в суде, приговор по его делу должны были огласить 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, Артура Гузаирова обвиняют по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия). Обвинение просило для него наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, занимая должность директора «Водоканала» в Первоуральске с ноября 2021 года, он принял в эксплуатацию станцию очистки воды Верхне-Шайтанского водохранилища, а затем допустил ненадлежащую очистку воды, которая поступала к потребителям. Он же, согласно версии обвинения, не организовал проведение технического обследования Нижнесергинского трубопровода. Из-за этого с 1 по 6 декабря 2023 года в городе отсутствовала холодная вода.

Помимо этого, обвинение считает, что Гузаиров не организовал техобследование и ремонт сетей водоотведения, которые были предусмотрены законом. Из-за этого с января 2022 года по февраль 2024 в Первоуральске произошло подтопление 24 подвалов жилых домов. Также он превысил свои должностные полномочия и сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу. Это привело к тому, что суд отказал удовлетворить исковые требования Росприроднадзора к первоуральскому «Водоканалу» по возмещению вреда из-за загрязнения реки Чусовой в размере 2,2 млн руб. В феврале 2024 года от руководства организацией его отстранил мэр города Игорь Кабец.

Ирина Пичурина