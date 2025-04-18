В центре Ростова введут одностороннее движение на трех улицах

Власти Ростова планируют ввести одностороннее движение по Университетскому переулку от улиц Малюгиной до Лермонтовской в южном направлении. Об этом сообщил заместитель главы города по транспорту Дмитрий Симков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам замглавы, этот вопрос находится в стадии проработки. При этом на двух других улицах города изменения вступят в силу уже в ближайшее время. С 26 апреля односторонний режим будет действовать на переулке Неклиновском: в восточной части — с севера на юг, в западной — с юга на север. С 3 апреля одностороннее движение введено на улице Восточной на участке от Театрального до Кировского в западном направлении.

Ранее администрация Ростова утвердила список из 40 улиц, подлежащих ремонту в текущем году. В департаменте автомобильных дорог отметили, что перечень может расшириться. За счет экономии средств после проведения торгов определят дополнительные участки для восстановления. Количество ремонтируемых дорог также увеличится в случае выделения дополнительного финансирования.

Николай Аксенов