«Louis Vuitton поддерживает главную легенду — историю о путешествиях»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как бренды используют названия городов в нейминге своих вещей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loewe Фото: Loewe

«У названной в честь нашего родного города модели Madrid сборки по бокам и ремешки в виде кожаных трубок. Сумка изготовлена из роскошной телячьей кожи с легким блеском и исключительно мягкой текстурой и имеет внутреннюю отделку из кожи наппа»,— пишет о своей новой сумке Loewe. Давайте вспомним о других сумках, названия которых отсылают к городам. Чемпионом тут, конечно, будет Chanel, ведь в рамках каждой из коллекций Metiers d’Art существуют сумки, а названия у них — Paris-Bombay, Paris-Moscow и так далее.

Louis Vuitton мог бы посоперничать с Chanel за первое место. В названиях сумок бренд всячески поддерживает главную легенду — историю о путешествиях. Чего только не найдешь среди названий: от понятных всем Манхэттен, Довиль или Палермо до разнообразных названий парижских мостов (среди них Pont Neuf, он же «Новый мост», например), мировых рек и районов Лондона. Интересная история и у сумки Prada Galleria, она названа в честь места расположения исторического флагмана Prada в Милане — знаменитой Галереи Виктора Эммануила II. Именно тут находится бутик, основанный Марио Прада, дедушкой Миуччи Прада, в 1913 году.

Анна Минакова