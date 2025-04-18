Путин уволил посла в Австралии Алексея Павловского

Президент России Владимир Путин освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австралии Алексея Павловского. По совместительству он также представлял Россию в Республике Вануату, Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи, господин Павловский был уволен с постов и в этих странах. Указ размещен на сайте официальной публикации правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

Господин Павловский был послом в Австралии с 3 апреля 2019 года. До него должность занимал Григорий Логвинов. Также уволенный дипломат работал в посольствах России в Афганистане, Намибии и Португалии.