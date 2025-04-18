«Ни одна из моделей в России официально не представлена»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о трендах мирового автомобилестроения и делится впечатлениями от «лучших автомобилях года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KIA Фото: KIA

Накануне в рамках Нью-Йоркского автомобильного салона международное жюри, состоящее из 96 журналистов, представляющих три десятка стран, определилось со званиями лучших автомобилей года. Ни одна из моделей, попавших в финал премии World Car Awards, в России официально не представлена, поэтому результаты конкурса нас могут интересовать лишь с точки зрения трендов мирового автомобилестроения и, конечно же, возможного параллельного импорта для тех, у кого есть желание и средства приобретать автомобиль подобным способом.

Победителем (для многих неожиданно) стал электромобиль Kia EV3. Мне, честно говоря, непонятно, чем он так изумил жюри. Да, выглядит броско, в электронных системах задействован искусственный интеллект. Но в плане техники, на мой взгляд, ничего выдающегося. Запас хода всего 605 км, от 10% до 80% батарея заряжается полчаса, причем на станции быстрой зарядки, которую еще надо поискать. То есть целая вечность, за которую ты 100 раз подумаешь, нужен ли тебе электромобиль. Модель выпускается с весны прошлого года. Предложений на российском рынке крайне мало: за Kia EV3 с пробегом в районе 15 тыс. км у нас просят порядка 3 млн руб.

В финале за звание лучшего автомобиля года Kia EV3 обошел BMW X3 и корейский же электромобиль Hyundai Inster. Впрочем, последний без приза не остался, поскольку был признан «лучшим электромобилем».

В номинации «электромобиль класса люкс» победу одержал электрический Volvo EX90, которому удалось опередить сразу два Porsche — вышедшие в финал Macan и Panamera. Немецкая марка взяла приз в другой номинации — Porsche 911 Carrera GTS был назван лучшим среди спорткаров. Отдельная номинация была посвящена лучшему дизайну, обладателем премии стал микроавтобус Volkswagen ID. Buzz. Наконец, в категории «городской автомобиль» награду присудили китайскому электромобилю BYD Seagull, названному не в честь американского актера, большого друга россиян, а в честь морской чайки.

Дмитрий Гронский