«Теоретически в чемпионской гонке участвуют "Спартак" и ЦСКА»

Чемпионская интрига в РПЛ закручена до предела. По мнению букмекеров, на золото реально претендуют две команды «Краснодар» и «Зенит». Эксперты уверены, что Спартак и ЦСКА тоже в деле. В ближайшие дни пройдут матчи 25-го тура. Что ждать от футбольного уикенда? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первую строчку в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», «Зенит» отстает на два очка. То есть если южане выиграют все шесть оставшихся матчей, то станут чемпионами. Но букмекеры после поражения «Краснодара» от «Зенита» снова поверили в золото команды Сергея Семака. В «Лиге Ставок» коэффициент на такой исход 1,77, а, между прочим, неделю назад был выше 3. Взять чемпионство «Краснодара» в «Лиге Ставок» теперь можно за 2,7. Многие эксперты, как и букмекеры, были впечатлены той мощью, которую продемонстрировал клуб из Санкт-Петербурга как в чемпионате, так и в Кубке, одолев «Ростов». Но, несмотря на все эти подвиги, главным претендентом на чемпионство пока все-таки нужно считать южан, уверен комментатор Олег Пирожков: «Стабильности не хватало ни "Зениту", ни "Спартаку". А вот "Краснодар" как раз был на их фоне ее образцом. Сейчас команда проиграла, и мы говорим, что она уже не фаворит, хотя отрыв у нее не такой большой».

В 25-м туре РПЛ лидеры играют дома. «Краснодар» принимает «Ахмат», который находится в опасной близости от зоны вылета и наверняка попробует отобрать очки у «быков». Понятно, что букмекеры в такой исход не верят. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу гостей 4,5, успех же хозяев идет за 1,8. Разброс во встрече «Зенит»—«Химки» вообще запредельный: победа подмосковной команды в «Лиге Ставок» идет аж за 20. То есть «Зенит» должен без труда брать три очка, ведь серьезные задержки зарплат в «Химках» обсуждают уже не первую неделю. Сейчас в команде появился новый наставник Магомед Адиев. Но пока он лишь исполняет обязанности главного тренера, так что чудес от «Химок» никто не ждет.

Дальше календарь у лидеров будет сложнее, и многое станет понятно. В этот момент на первый план выйдет качество игры, которую показывает команда. И у «Краснодара» с этим есть проблемы, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев: «Что такое чемпионская игра? Это когда уже все окружающие, эксперты, фанаты знают, что клуб может вынести любого. Но такого же нет. Ощущение такое, что "Краснодар" действительно идет по тонкому льду».

Кроме южан и петербуржцев, теоретически в чемпионской гонке участвуют «Спартак» и ЦСКА. Они отстают от «Зенита» всего на три очка. Хотя всерьез букмекеры их не воспринимают. В «Лиге Ставок» взять успех армейцев можно за 20, а спартаковцев — за 10. Уже совсем скоро эти команды сойдутся между собой, пока же соперники у московских клубов чуть проще. Хотя, может быть, только на первый взгляд. Армейцы, которые выдали сумасшедшую серию и нагнали лидеров, встречаются дома с «Крыльями Советов», а «Спартак» едет в гости к «Акрону». По идее, обе команды должны брать свое.

Букмекерские расклады на предстоящие матчи похожи. В «Лиге Ставок» взять победу «Спартака» или ЦСКА можно с коэффициентом 1,6. Но красно-белые уже не раз теряли очки на ровном месте. К тому же лидер «Акрона» Артем Дзюба наверняка попробует огорчить свою бывшую команду. Стоит сказать, что в «Лиге Ставок» пари «гол Артема» в случае выигрыша позволит увеличить сумму ставки почти в четыре раза. Сам футболист признается, что запредельных эмоций от встречи со «Спартаком» уже не испытывает. Но мотивация у нападающего все равно серьезная: «Может, это и ушло, но всегда приятно с грандами играть. И мы пишем определенную историю. Чем больше побед будет над грандами, тем быстрее и круче станет расти наша команда».

К сожалению, матчи с участием «Спартака» и ЦСКА будут доступны для просмотра только на платной основе. Зато встречи других столичных команд покажут на общедоступном телеканале так же, как игры с участием лидеров. 19 апреля смотрим противостояния «Локомотива» с «Пари НН» и «Краснодара» с «Ахматом», а в 20-го числа нас ждут «Динамо»—«Рубин» и «Зенит»—«Химки».

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Владимир Осипов