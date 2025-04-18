ПСБ отметил лучшие бизнес-решения на конкурсе «Твердые знаки» в Удмуртии

В Удмуртии при содействии ПСБ прошла четвертая церемония награждения лауреатов бизнес-конкурса "Твердые знаки". В десяти номинациях были определены четырнадцать лучших бизнес-инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На участие в конкурсе поступили проекты, демонстрирующие проверенные временем подходы к решению бизнес-задач. Среди них – обеспечение населения и предпринимателей высококлассными услугами, следование принципам устойчивого развития, внедрение передовых технологий и проявление социальной ответственности. В текущем году организаторы расширили список номинаций, добавив номинации: «Эффективное сообщество», «Растим кадры» и «Моя компания — мой проект».

Экспертный совет, в состав которого вошли региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев, представители правительства республики, бизнес-объединений и общественных движений, оценивало 44 проекта финалистов по таким параметрам, как актуальность, степень новизны, востребованность, важность для региона, экономическая отдача, а также производственная и бюджетная эффективности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«ПСБ с удовольствием принимает участие в мероприятиях, подобных организуемым ИД «Коммерсантъ». С одной стороны, бизнес-конкурсы благоприятствуют популяризации предпринимательства в регионе, дают возможность бизнесу получить объективную оценку собственного дела, мотивируют участников развивать проекты, дают возможность налаживать контакты с партнерами и конкурентами, а так же отслеживать современные тенденции в бизнес-среде. С другой — такие конкурсы позволяют открывать и поддерживать одаренных предпринимателей, чьи прогрессивные идеи могут стимулировать экономический рост Удмуртии и всей страны. В этом году нам особенно запомнился проект производства и сервиса оборудования для подземной горной добычи, поэтому мы с радостью вручили награду победителю в номинации «Бизнесу добавили масштаба. Малый и средний бизнес»»,— отметил Игорь Кудрявцев.

ПАО «Банк ПСБ»