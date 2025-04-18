Более 3 тыс. представителей муниципалитетов стали добровольцами в зоне СВО

Более 3 тыс. представителей муниципалитетов ушли добровольцами в зону боевых действий. Об этом ТАСС сообщила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По ее словам, в России можно найти «огромное количество» примеров, когда чиновники, вернувшись с передовой, продолжают работу в муниципалитете. «И объясняется это тем, что в нашей стране живут невероятно патриотичные, сильные, удивительные, неравнодушные и чуткие люди»,— сказала госпожа Гусева.

В пример она привела главу Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который с 2022 по 2023 год участвовал в боевых действиях в регионе, а затем вернулся на работу в муниципалитет.

Полина Мотызлевская