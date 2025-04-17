Полиция изъяла более 400 граммов запрещенных веществ у жителя Тихвина

Полицейские задержали в ходе патрулирования в садоводстве «Сарженка» деревни Юкки 45-летнего жителя города Тихвин, который находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе личного досмотра у нарушителя порядка изъяли три пакетика с неизвестным кристаллическим веществом бежевого цвета. Общая масса составляла около 414,8 грамма.

Экспертиза показала, что в двух изъятых зиплоках находился мефедрон общей массой 249 граммов, содержимое еще одного пакетика подлежит исследованию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что свыше 43 кг мефедрона изъяли из нарколаборатории в Невском районе Петербурга. По подозрению в занятии незаконной деятельностью задержан 39-летний мужчина.

Андрей Маркелов