Кремль: Европа призывает к милитаризации Украины, а не к миру

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что призывы стран Европы к милитаризации вряд ли могут споособствовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Так он прокомментировал встречу представителей европейских стран с Киевом и Вашингтоном в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышали. Там есть, наоборот, призывы к дальнейшей милитаризации — милитаризации самой Европы, милитаризации Украины и так далее. Вот то, что мы слышали за последнее время до сих пор от европейцев, вряд ли может поспособствовать поискам путей урегулирования»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Накануне американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыла в Париж для переговоров с французскими коллегами об Украине. В столицу Франции также прибыли украинские чиновники, а также представители Великобритании и Германии. По данным Bloomberg, во время переговоров европейцы требовали от американской стороны доказательств того, что Россия серьезно настроена на прекращение огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Парижский сбор».

Лусине Баласян