В Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды военной продукции

Сотрудники ФСБ задержали жителя Челябинской области по подозрению в незаконной отправке за границу оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, южноуралец в интересах иностранного государства организовал контрабанду оборудования, применяемого в составе бронетанковой техники. После оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии через транспортную компанию егод задержали сотрудники УФСБ. Разрешительные документы на вывоз продукции военного назначения из России у отправителя отсутствовали.

Задержанному предъявлено обвинение. Уголовное дело расследует следственный орган УФСБ России по Челябинской области.