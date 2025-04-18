Путин передал послание верховному лидеру Ирана

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи передал послание верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

«Да, конечно, безусловно через министра самые добрые пожелания и также субстантивное послание для верховного руководителя»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Аббас Арагчи прибыл в Москву 17 апреля. В тот же день он встретился с Владимиром Путиным в Кремле и передал ему послание от Али Хаменеи. По словам господина Арагчи, «это послание направлено как сигнал всему миру, что Иран считает Россию своим стратегическим партнером и важным соседом».

18 апреля глава иранского МИДа проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщала иранская сторона, Тегеран намерен обсудить с российскими коллегами переговоры с США по ядерной сделке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».

Лусине Баласян