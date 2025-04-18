Посевные работы начались в 22 нижегородских муниципалитетах

В Нижегородской области посевная кампания стартовала в 22 муниципальных округах Нижегородской области. В 2025 году яровыми культурами планируется засеять 60,4 тыс. га., сообщил региональный минсельхоз.

До начала посевной хозяйства полностью завершили заготовку семян зерновых, зернобобовых культур, картофеля, льна-долгунца, подсолнечника, рапса и сои. Уже засеяно 27,1 тыс. га., в том числе 25 тыс. га. — яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами: пшеницей, ячменем, горохом.

По данным минсельхоза, посевные работы начались в Арзамасском, Большемурашкинском, Вадском, Дальнеконстантиновском, Лысковском, Павловском, Перевозском, Ардатовском, Большеболдинском, Бутурлинском, Вознесенском, Гагинском, Дивеевском, Краснооктябрьском, Лукояновском, Починковском, Сергачском, Сеченовском, Спасском, Шатковском, Балахнинском, Борском муниципальных округах.

Продолжаются работы по подкормке озимых, боронованию зяби и подготовке семян яровых зерновых культур и картофеля.

Как писал «Ъ-Приволжье», расходы на посевную кампанию в регионе в 2025 году оценены в 11,7 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. составят собственные средства аграриев, краткосрочные займы — 4,5 млрд руб. Объем господдержки составит 2,8 млрд руб. Сельхозпроизводителям предстоит вырастить 1,5 млн тонн зерновых культур, а также 31,5 тыс. тонн овощей, 408 тыс. тонн картофеля и 37,1 тыс. тонн масличных культур.

Анастасия Титова