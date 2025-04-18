Оставлен в силе арест обвиняемой в убийстве самарского экс-мэра

Самарский областной суд отказался смягчать меру пресечения Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, а также в мошенничестве (п. «а» ч. 2 ст. 105; ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение первой инстанции о продлении меры пресечения оставлено в силе в пятницу, 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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Облсуд счел, что если Екатерине Тарховой изберут более мягкую меру пресечения, не связанную с арестом, она «может скрыться от следствия или суда, оказать воздействие на участников судопроизводства», скрыть доказательства по уголовному делу и совершить иные действия, чтобы помешать производству по нему.

Самарский районный суд продлил арест Екатерине Тарховой 31 марта. Она будет содержаться под стражей до 2 июня. Защита обвиняемой не согласилась с решением райсуда и подала жалобу.

Уголовное дело в отношении Екатерины Тарховой было возбуждено после того, как экс-мэр Самары и его жена пропали без вести. Их тела до сих пор не найдены.

В конце февраля обвиняемая призналась в преступлении и указала на сообщника, с помощью которого избавилась от останков тел. Он скрылся и находится в розыске.

Мать Екатерины Тарховой, Людмила, осуждена за вымогательство 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы Александра Милеева и находится в колонии. Она признана потерпевшей по делу.

На заседании по продлению меры пресечения Екатерина Тархова просила суд перевести ее под домашний арест. Она отметила, что у нее появились проблемы со здоровьем и участилось сердцебиение. Также обвиняемая не смогла сдержать слез, когда говорила о том, что у нее на иждивении остался несовершеннолетний сын.

Георгий Портнов