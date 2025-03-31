Продлен арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его жены Натальи, а также в мошенничестве с продажей автомобиля бабушки, оставлена под стражей. Она будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев, до 2 июня 2025 года включительно. Решение приняла судья Самарского районного суда Самары Валентина Сабанова в понедельник, 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Екатерина Тархова находится под арестом с 5 февраля. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено после того, как экс-мэр Самары и его жена пропали без вести. Их тела до сих пор не найдены.

В конце февраля обвиняемая призналась в преступлении и указала на сообщника, с помощью которого избавилась от останков тел. Он скрылся и находится в розыске. Мать Екатерины Тарховой, Людмила, осуждена за вымогательство 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы Александра Милеева и находится в колонии. Она признана потерпевшей по делу.

На заседании по продлению меры пресечения Екатерина Тархова просила суд перевести ее под домашний арест. Она отметила, что у нее появились проблемы со здоровьем и участилось сердцебиение. Также обвиняемая не смогла сдержать слез, когда говорила о том, что у нее на иждивении остался несовершеннолетний сын.

В беседе со СМИ Екатерина Тархова отказалась называть своего предполагаемого сообщника в убийстве бабушки с дедушкой и сказала, что совершила преступление под влиянием «определенных людей».

Георгий Портнов