Прокуратура потребовала уничтожить незаконную мансарду в Доме Утемана

В мансарде Дома Утемана на Большом проспекте П.С., 70-72 незаконно провели перепланировку, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры 18 апреля. Проверяющие выяснили, что в объекте культурного наследия чердак разделили на множество квартир-студий, для чего возвели дополнительные стены, а в кровлю вмонтировали мансардные окна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мансардные помещения в Доме Утемана на Большом проспекте Петроградской стороны

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга Мансардные помещения в Доме Утемана на Большом проспекте Петроградской стороны

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Также туда незаконно провели электричество и водоснабжение. Помещения в аренду сдавал один из жителей дома. Все, кто снимал студии, эксплуатировали общее имущество собственников здания и расходовали свет. Однако не платили за него. Управляющее компания дома получила прокурорское представление, ведомство проконтролирует процесс освобождения помещений.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что особняк Сысоева на Васильевском острове намерены приспособить под точку общепита.

Андрей Маркелов