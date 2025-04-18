В Нижегородской области число ДТП с автомобилями каршеринга выросло на 64,3%

В 2024 году количество ДТП с участием автомобилей каршеринга в Нижегородской области увеличилось на 64,3% по сравнению с годом ранее. По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, самый большой прирост среди всех российских регионов, где работают каршеринговые компании.

По итогам 2024 года в регионе зарегистрировали 23 ДТП с участием каршеринга. В них три человека погибли, 31 человек получил ранения.

По количеству ДТП с участие каршеринговых автомобилей Нижегородская область заняла пятое место среди субъектов РФ. На первом месте Москва (388 ДТП). Далее следуют Санкт-Петербург (155), Московская (60) и Ленинградская (26) области.

В целом по России количество аварий с участием автомобилей каршеринга за год увеличилось на 4,4% (800 случаев). В них погибли 57 человек, ранены — более тысячи. Рост составил 7,6% и 5,5% соответственно.

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Анастасия Титова