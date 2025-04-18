Основной состав ФК «Химки» вышел на тренировку перед матчем с «Зенитом»

Основной состав футбольного клуба «Химки» приступил к тренировкам под руководством Магомеда Адиева, который в среду был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Видео опубликовала пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что футболисты бойкотируют тренировки из-за задержек по зарплате. Сегодня с основным составом клуба встретился глава РПЛ Александр Алаев, который ранее заявил, что ситуация в клубе ставит «под угрозу репутацию главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип».

15 апреля команду покинул главный тренер Франк Артига.

После 24 туров РПЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками. По дополнительным показателям команда опережает грозненский «Ахмат», который находится в «зоне стыковых матчей». 20 апреля подмосковный клуб проведет гостевой матч с петербургским «Зенитом».

Таисия Орлова