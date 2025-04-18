Ставрополь получил 26 новых троллейбусов с автономным ходом

В апреле Ставрополь получил 26 новых троллейбусов с системой автономного хода. Всего в этом году город ожидает поставку 45 единиц транспорта, остальные машины прибудут в ближайшее время, сообщили в министерстве дорожного хозяйства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Современный экотранспорт оснащен технологией автономного хода, позволяющей заряжаться во время движения и преодолевать до 20 км без подключения к контактной сети. Вместимость каждого троллейбуса составляет около 100 пассажиров.

Машины укомплектованы валидаторами, кондиционерами, системами видеонаблюдения и электронными табло. По информации ведомства, запуск новых троллейбусов на линии планируется в июле 2025 года.

Новый транспорт поможет продлить существующие маршруты в северо-западном и юго-западном районах города.

Николай Аксенов