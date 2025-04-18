В Магнитогорске 21 апреля завершается отопительный сезон

С 21 апреля в Магнитогорске начнут отключать отопление. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Бердников, сообщает пресс-служба администрации.

Решение об окончании отопительного сезона принимается, если в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха не меньше +8°C. С понедельника руководителям компаний, обеспечивающих теплоснабжение, рекомендовано приступить к отключению систем отопления.

Муниципальное предприятие «Трест “Теплофикация”» уже составил график летнего отключения горячего водоснабжения для испытаний и ремонта теплосетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Отопительный сезон 2024-2025 года в Магнитогорске прошел без внештатных ситуаций.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее о завершении отопительного сезона объявили администрации Карталов и Копейска. Отключение теплоснабжения запланировано на 25 и 30 апреля соответственно.