В Копейске и Карталах планируют завершить отопительный сезон к концу апреля

В двух городских округах Челябинской области планируют закончить отопительный сезон. К концу апреля теплоснабжение могут отключить в Копейске и Карталах. Об этом сообщают пресс-службы местных администраций.

В Копейске отопление отключат с 30 апреля во всех жилых домах и социальных учреждениях. Соответствующее постановление подписала глава города Светлана Логанова.

Отопительный сезон в Карталах планируют закончить с 25 апреля. По словам начальника управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ местной администрации Сергея Ломовцева, перед отключением тепла в городе в течение пяти дней будет сохраняться стабильно высокая температура.